Плетенёв Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенёв Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Плетенёв Гавриил

Мать: Плетенева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Механизатор
Смерть
Неизвестно
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