Макарова (Архипенко) Алла Юрьевна
Место рождения
Дата рождения19.05.1977
Дата смерти01.06.2004
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
01.06.2004
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Тверь, Дмитрия-Черкассы