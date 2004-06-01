Макарова (Архипенко) Алла Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Архипенко) Алла Юрьевна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

19.05.1977

Дата смерти

01.06.2004

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1977

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
01.06.2004
Тверь, город Тверь, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
г.Тверь, Дмитрия-Черкассы
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