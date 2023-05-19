Васильев Дмитрий Героргиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Дмитрий Героргиев

Васильев Дмитрий Героргиев

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Васильев Егор

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Васильев Емельян Дмитриев

Мать ребёнка: Васильева Ефросинья Иоаннова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1897

Сын: Васильев Федор Дмитриев

Мать ребёнка: Васильева Ефросинья Иоаннова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.09.1906

Дочь: Любовь Дмитриева

Мать ребёнка: Васильева Ефросинья Иоаннова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
08.10.1910

Сын: Васильев Игнатий Дмитриев

Мать ребёнка: Васильева Ефросинья Иоаннова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Ефросинья Иоаннова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно