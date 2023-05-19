Васильев Дмитрий Героргиев
Место рожденияТемниковский уезд, Тамбовская губ.
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Васильев Егор
Мать: не указана
Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Васильев Емельян Дмитриев
Мать ребёнка: Васильева Ефросинья Иоаннова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Васильева Ефросинья Иоаннова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
15.09.1906
Дочь: Любовь Дмитриева
Мать ребёнка: Васильева Ефросинья Иоаннова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
08.10.1910
Сын: Васильев Игнатий Дмитриев
Мать ребёнка: Васильева Ефросинья Иоаннова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно