Салогубов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1956
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956
Отец: Салогубов Александр
Рождение ребёнка
10.06.1978
Сын: Салогубов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Салогубова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
14.03.1984
Дочь: Амеличкина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Салогубова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салогубова Валентина Ивановна
Брянск, город Брянск, Брянская область