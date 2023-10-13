Салогубов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салогубов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1956

Отец: Салогубов Александр

Мать: Салогубова Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.1978

Сын: Салогубов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Салогубова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
14.03.1984

Дочь: Амеличкина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Салогубова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салогубова Валентина Ивановна

Брянск, город Брянск, Брянская область
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