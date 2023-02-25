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Заблодская Анна Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1989

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1989

Отец: Зайцев Игорь Алексеевич

Мать: Зайцева Ирина Игоревна

Рождение ребёнка
16.11.2006

Сын: Заблодский Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
19.07.2011

Сын: Заблодский Сергий Андреевич

Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.09.2012

Сын: Заблодский Семион Андреевич

Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
21.04.2014

Сын: Заблодский Серафим Андреевич

Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
01.08.2018

Сын: Заблодский Роман Андреевич

Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
12.01.2020

Дочь: Заблодская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заблодский Андрей Алексеевич

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