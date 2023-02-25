Заблодская Анна Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1989
Отец: Зайцев Игорь Алексеевич
Мать: Зайцева Ирина Игоревна
Рождение ребёнка
16.11.2006
Сын: Заблодский Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.07.2011
Сын: Заблодский Сергий Андреевич
Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.09.2012
Сын: Заблодский Семион Андреевич
Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
21.04.2014
Сын: Заблодский Серафим Андреевич
Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
01.08.2018
Сын: Заблодский Роман Андреевич
Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
12.01.2020
Дочь: Заблодская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Заблодский Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно