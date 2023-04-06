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Осипенков Михаил Федорович

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Место рождения

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Осипенков Федор

Мать: не указана

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
14.01.1879 ст.

Жена: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Фонд Д-60, оп1, дело 162, 49 об, 3
Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.

Дочь: Осипенкова Фекла Михайловна

Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.09.1887 ст.

Дочь: Красулина Софья Михайловна

Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп1, дело 473, 259 об
Рождение ребёнка
31.10.1889 ст.

Дочь: Осипенкова Мавра Михайловна

Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Фонд Д60, оп1, дело 473, лист50 оборот
Рождение ребёнка
29.11.1890 ст.

Дочь: Осипенкова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Новобачаты, Беловский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д60, оп1, дело 550, лист 207 оборот
Рождение ребёнка
13.09.1892 ст.

Сын: Осипенков Никита Михайлович

Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Фонд Д-60, оп1, дело 715 лист 37 об
Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Осипенков Семен Михайлович

Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипенкова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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