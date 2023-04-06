Осипенков Михаил Федорович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Осипенков Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1879 ст.
Фонд Д-60, оп1, дело 162, 49 об, 3
Рождение ребёнка
28.11.1879 ст.
Дочь: Осипенкова Фекла Михайловна
Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
15.09.1887 ст.
Дочь: Красулина Софья Михайловна
Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна
Фонд Д-60, оп1, дело 473, 259 об
Рождение ребёнка
31.10.1889 ст.
Дочь: Осипенкова Мавра Михайловна
Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна
Фонд Д60, оп1, дело 473, лист50 оборот
Рождение ребёнка
29.11.1890 ст.
Дочь: Осипенкова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна
Фонд Д60, оп1, дело 550, лист 207 оборот
Рождение ребёнка
13.09.1892 ст.
Сын: Осипенков Никита Михайлович
Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна
Фонд Д-60, оп1, дело 715 лист 37 об
Рождение ребёнка
До 1899
Сын: Осипенков Семен Михайлович
Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипенкова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Осипенкова Евдокия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно