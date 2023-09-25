Вокуева Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вокуева Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.?

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.?

Отец: Вокуев Николай Максимович

Мать: Вокуева Ольга Васильевна

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