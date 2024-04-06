Семендяев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семендяев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семендяев Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Астафьева (Семендяева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семендяев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
02.01.1959
Сын: Семендяев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно