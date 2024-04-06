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Семендяев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семендяев Иван Тимофеевич

Мать: Семендяева (Харитонова) Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семендяев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семендяев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Астафьева (Семендяева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семендяев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.1959

Сын: Семендяев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Семендяева (Бакина) Мария Михайловна

Смерть
Неизвестно

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