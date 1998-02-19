Бачище Влада Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачище Влада Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1998

Отец: не указан

Мать: Качинская Ольга Николаевна

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