Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1872
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1892
Дочь: (Бошлякова) Ксения Петровна
Отец ребёнка: Бошляков Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.04.1893
Дочь: (Бошлякова) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Бошляков Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.11.1894
Дочь: (Бошлякова) Параскева Петровна
Отец ребёнка: Бошляков Пётр Прокопьевич
Рождение ребёнка
?.07.1899
Дочь: (Бошлякова) Олимпиада Петровна
Отец ребёнка: Бошляков Пётр Прокопьевич