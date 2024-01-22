Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бошлякова (Митькина) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1872

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1872

Отец: Митькин Ефим Афанасьевич

Мать: (Митькина) Мария Федоровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бошляков Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.01.1892

Дочь: (Бошлякова) Ксения Петровна

Отец ребёнка: Бошляков Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.04.1893

Дочь: (Бошлякова) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Бошляков Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.11.1894

Дочь: (Бошлякова) Параскева Петровна

Отец ребёнка: Бошляков Пётр Прокопьевич

Рождение ребёнка
?.07.1899

Дочь: (Бошлякова) Олимпиада Петровна

Отец ребёнка: Бошляков Пётр Прокопьевич

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