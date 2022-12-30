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Астраханцев Николай Павлович

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Место рождения

Моховка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

24.08.1940

Дата смерти

30.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1940

Отец: Астраханцев Павел Михайлович

Мать: Астраханцева Ольга Федоровна

Моховка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1962

Сын: Астраханцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Алексеевна

Моховка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1964

Дочь: Лебедева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Астраханцева Мария Алексеевна

Лукина Поляна Нижнеломовский район, Пензенская область
Смерть
30.12.2022
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