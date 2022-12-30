Астраханцев Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения24.08.1940
Дата смерти30.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1940
Рождение ребёнка
18.08.1962
Сын: Астраханцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Астраханцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
08.01.1964
Дочь: Лебедева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Астраханцева Мария Алексеевна
Лукина Поляна Нижнеломовский район, Пензенская область
Смерть
30.12.2022