Лешкин Осип Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лешкин Осип Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1789 г.р.

Мать

1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Петр Александров

Мать: Афимия Федорова

Смерть
Неизвестно
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