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Лешкин Осип Петров
Лешкин Осип Петров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петр Александров
1789 г.р.
Мать
Афимия Федорова
1785 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Петр Александров
Мать:
Афимия Федорова
Смерть
Неизвестно
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