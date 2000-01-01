Боровкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Боровков Николай

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Боровков Пётр

Отец ребёнка: Боровков Николай

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Боровков Дмитрий

Отец ребёнка: Боровков Николай

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Николай

Работа или профессия
Неизвестно
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