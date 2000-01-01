Боровкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Боровков Николай
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Боровков Пётр
Отец ребёнка: Боровков Николай
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Боровков Дмитрий
Отец ребёнка: Боровков Николай
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Николай
Работа или профессия
Неизвестно