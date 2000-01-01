Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.?

Отец: Александр Михайлович

Мать: Валентина Николаевна

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