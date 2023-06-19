Иванов Владимир Гертрудович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Владимир Гертрудович

Иванов Владимир Гертрудович

Место рождения

Тряпино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.08.1957

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1933 г.р.

Дети

1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957

Отец: Иванов Гертруд Тимофеевич

Мать: Иванова Ольга Макаровна

Тряпино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1981

Сын: Иванов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Вера Арсентьевна

Рождение ребёнка
15.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Вера Арсентьевна

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан