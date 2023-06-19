Иванов Владимир Гертрудович
Место рождения
Дата рождения15.08.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957
Отец: Иванов Гертруд Тимофеевич
Мать: Иванова Ольга Макаровна
Рождение ребёнка
20.06.1981
Сын: Иванов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Вера Арсентьевна
Рождение ребёнка
15.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова Вера Арсентьевна
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан