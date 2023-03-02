Шеметова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1907
Муж: Шеметов Илья
Поселок Неплюевский Верхнеуральского уезда
Рождение ребёнка
01.03.1917
Сын: Шеметов Евгений
Отец ребёнка: Шеметов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеметов Александр
Отец ребёнка: Шеметов Илья
Смерть
Неизвестно