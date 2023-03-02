Шеметова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеметова ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1907

Муж: Шеметов Илья

Поселок Неплюевский Верхнеуральского уезда
Рождение ребёнка
01.03.1917

Сын: Шеметов Евгений

Отец ребёнка: Шеметов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеметов Александр

Отец ребёнка: Шеметов Илья

Смерть
Неизвестно
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