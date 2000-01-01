Лихачёва (Антропова) Степанида Ивановна
Место рожденияСоколовка, Удмуртская Республика Россия
Дата рожденияМежду 1843 и 1844
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
11.11.1862
Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
11.03.1863
Дочь: Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Лихачёв Семён Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.07.1864
Дочь: Александра Семёновна
Отец ребёнка: Лихачёв Семён Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
13.08.1865
Дочь: Вера Семёновна
Отец ребёнка: Лихачёв Семён Иванович
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно