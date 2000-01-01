Лихачёва (Антропова) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачёва (Антропова) Степанида Ивановна

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Место рождения

Соколовка, Удмуртская Республика Россия

Дата рождения

Между 1843 и 1844

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколовка, Удмуртская Республика Россия
Бракосочетание
11.11.1862

Муж: Лихачёв Семён Иванович

Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
11.03.1863

Дочь: Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Лихачёв Семён Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
25.07.1864

Дочь: Александра Семёновна

Отец ребёнка: Лихачёв Семён Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
13.08.1865

Дочь: Вера Семёновна

Отец ребёнка: Лихачёв Семён Иванович

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
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