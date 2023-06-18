Кострик Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кострик Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1952 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1975

Отец: не указан

Мать: Кострик Ольга Евгеньевна