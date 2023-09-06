Каблов Юрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.09.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.1979
Дочь: Каблова Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Ершова Галина
Рождение ребёнка
13.05.1980
Сын: Каблов Юрий Юрьевич
Мать ребёнка: Ершова Галина
Рождение ребёнка
11.06.1984
Мать ребёнка: Ершова Галина
Рождение ребёнка
20.10.1985
Мать ребёнка: Ершова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ершова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ершова Галина
Смерть
06.09.2023