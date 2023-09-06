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Каблов Юрий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.09.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каблов Анатолий Васильевич

Мать: Дубровина Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.04.1979

Дочь: Каблова Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Ершова Галина

Рождение ребёнка
13.05.1980

Сын: Каблов Юрий Юрьевич

Мать ребёнка: Ершова Галина

Рождение ребёнка
11.06.1984

Сын: Каблов Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Ершова Галина

Рождение ребёнка
20.10.1985

Сын: Каблов Генадий Юрьевич

Мать ребёнка: Ершова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каблов Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Ершова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершова Галина

Смерть
06.09.2023
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