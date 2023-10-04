Руменко Михаил Николаевич
Место рожденияКурская обл., Новооскольский р-н, Шараповка
Дата рождения06.09.1902
Дата смерти24.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1902
Курская обл., Новооскольский р-н, Шараповка
Рождение ребёнка
15.02.1934 или 25.02.1934
Сын: Руменко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Руменко Анна Трофимовна
Омская областть, Таврический район, д. Сбродное.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Руменко Анна Трофимовна
Смерть
24.03.1942
Д. Астрилово (д. Соколово) Старорусского р-она Новгородской обл (Ленингр обл)