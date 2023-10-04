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Руменко Михаил Николаевич

Место рождения

Курская обл., Новооскольский р-н, Шараповка

Дата рождения

06.09.1902

Дата смерти

24.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1902

Отец: Руменко Руменко Николай Герасимович

Мать: Руменко Вера Алексеевна Руменко

Курская обл., Новооскольский р-н, Шараповка
Рождение ребёнка
15.02.1934 или 25.02.1934

Сын: Руменко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Руменко Анна Трофимовна

Омская областть, Таврический район, д. Сбродное.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Руменко Анна Трофимовна

Смерть
24.03.1942
Д. Астрилово (д. Соколово) Старорусского р-она Новгородской обл (Ленингр обл)
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