Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Ивановна

Елена Ивановна

Место рождения

Вережье, приход Каменка (В-Луцкий у)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1770

Муж: Алексей Гаврилович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1779

Сын: Козьма Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Гаврилович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.