Елена Ивановна
Место рожденияВережье, приход Каменка (В-Луцкий у)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1770
Муж: Алексей Гаврилович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1779
Сын: Козьма Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Гаврилович
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно