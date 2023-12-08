Кузнецова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиОколо 2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Борис
Смерть
Около 2011
Мангут, Называевский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: Болезнь