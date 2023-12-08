Кузнецова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Около 2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Борис

Смерть
Около 2011
Мангут, Называевский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: Болезнь
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