Петрова Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1923

Дата смерти

15.05.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шильников Федор Евграфович

Рождение ребёнка
17.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шильников Федор Евграфович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.05.1976