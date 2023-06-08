Петрова Анастасия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1923
Дата смерти15.05.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шильников Федор Евграфович
Рождение ребёнка
17.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шильников Федор Евграфович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
15.05.1976