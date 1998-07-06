Фоминцев Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминцев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1998

Отец: Фоминцев Сергей Васильевич

Мать: Фоминцева Екатерина Михайловна

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