Костерина (Сурова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерина (Сурова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1935

Дата смерти

29.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1935

Отец: Суров Алексей Алексеевич

Мать: Сурова Василиса Дмитриевна

Рождение ребёнка
15.09.1959

Дочь: Костерина Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Костерин Виктор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Костерин Виктор Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костерин Виктор Ефимович

Смерть
29.05.2017
гор. Климовск Московской обл.
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