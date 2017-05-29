Костерина (Сурова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1935
Дата смерти29.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1935
Рождение ребёнка
15.09.1959
Дочь: Костерина Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Костерин Виктор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костерин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Костерин Виктор Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.2017
гор. Климовск Московской обл.