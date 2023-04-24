Жданов Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданов Дмитрий Иванович

Жданов Дмитрий Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жданова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Томского железного завода
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close