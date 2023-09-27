Матвеева Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Деманов Александр Павлович

Мать: Деманова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеев Сергей Анатольевич

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