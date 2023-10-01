Черлат Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1990
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1990
Отец: Черлат Петр
Мать: Черлат Любовь Андреевна
Бракосочетание
01.11.2022
Жена: скрыто настройками приватности
Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.04.2023
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности