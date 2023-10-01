Черлат Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черлат Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1990

Отец: Черлат Петр

Мать: Черлат Любовь Андреевна

Бракосочетание
01.11.2022

Жена: скрыто настройками приватности

Сургут, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.04.2023

Сын: Черлат Алексей Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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