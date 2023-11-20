Латвеле (Деделе) Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дедель Адольф
Мать: Дедель Аделя
Место жительства
1957
Даугавпилс, Daugavpils
Грива, ул.Транспорта, 13.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 4eschin Aldona
Отец ребёнка: Латвел Vladimir
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латвел Vladimir
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость