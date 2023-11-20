Латвеле (Деделе) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латвеле (Деделе) Вероника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дедель Адольф

Мать: Дедель Аделя

Место жительства
1957
Грива, ул.Транспорта, 13.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 4eschin Aldona

Отец ребёнка: Латвел Vladimir

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латвел Vladimir

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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