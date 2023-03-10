Константинов (Неизвестно) Акилина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов (Неизвестно) Акилина Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1870

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Константинов Кузьма Алексеевич

Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Рождение ребёнка
18.12.1870

Сын: Константинов Пётр Кузьмич

Отец ребёнка: Константинов Кузьма Алексеевич

Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Кузьма Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
жена купеч. сына
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно
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