Константинов (Неизвестно) Акилина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1870
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Константинов Кузьма Алексеевич
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Рождение ребёнка
18.12.1870
Сын: Константинов Пётр Кузьмич
Отец ребёнка: Константинов Кузьма Алексеевич
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
МК с.Ромашкино, 1870, ф.32, оп.32, д.26
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена купеч. сына
Место жительства
Неизвестно
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
х.Винчагов (Венчагов, Вечагов). Сейчас урочище Венчагов. Он же х.Богатырёв (х.Богатырёвский) и х.Шаманаев (х.Шаманаевский), отсутствует в базе "Фамилио".
Смерть
Неизвестно