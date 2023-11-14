Никитенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1981

Сын: Никитенко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Никитенко Фаузия Вакифовна

Рождение ребёнка
12.01.1987

Дочь: Куприянова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Никитенко Фаузия Вакифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитенко Фаузия Вакифовна

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