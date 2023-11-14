Никитенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1981
Сын: Никитенко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Никитенко Фаузия Вакифовна
Рождение ребёнка
12.01.1987
Дочь: Куприянова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Никитенко Фаузия Вакифовна
Бракосочетание
Неизвестно