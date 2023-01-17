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Богоявленский Димитрий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1884

Дата смерти

После 1929

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Богоявленский Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1908

Сын: Богоявленский Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Богоявленская Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1913

Дочь: Богоявленская Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1914

Сын: Богоявленский Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Богоявленская Людмила Дмитриевна

Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна

Борисо-Глебский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богоявленская Екатерина Александровна

Смерть
После 1929
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