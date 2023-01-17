Богоявленский Димитрий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1884
Дата смертиПосле 1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богоявленский Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
27.12.1908
Сын: Богоявленский Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Богоявленская Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
11.02.1913
Дочь: Богоявленская Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
21.05.1914
Сын: Богоявленский Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Богоявленская Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Богоявленская Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1929