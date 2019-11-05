Ястребова Надежда Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1941
Дата смерти05.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ястребов Вячеслав Степанович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
05.11.2019