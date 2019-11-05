Ястребова Надежда Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ястребова Надежда Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1941

Дата смерти

05.11.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ястребов Вячеслав Степанович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
05.11.2019
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