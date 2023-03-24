Анохин Илларион Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохин Илларион Михаилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анохин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Анохин Кузьма Илларионович

Мать ребёнка: Анохина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Анохин Иван Илларионович

Мать ребёнка: Анохина Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анохина Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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