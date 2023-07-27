Лапин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лапин Иван Иванович
Мать ребёнка: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна
Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лапин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно