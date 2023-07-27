Лапин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лапин Иван Иванович

Мать ребёнка: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна

Железное, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лапин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Лапин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапина (гаврилова) Мария Филипповна

Смерть
Неизвестно