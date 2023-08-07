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Шунькин Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Шунькин Филипп Герасимович

Мать: Шунькина Агрипина Иудовна

Рождение ребёнка
17.06.1866

Сын: Шунькин Иван Иванович

Мать ребёнка: Шунькина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Шунькин Петр Иванович

Мать ребёнка: Шунькина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунькина Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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