Шунькин Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
17.06.1866
Мать ребёнка: Шунькина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Шунькина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно