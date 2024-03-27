Кабакова (Смирнова) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.05.1920
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1920
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабаков Федор Васильевич
г.Павлодар Казахстан
Рождение ребёнка
29.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабаков Федор Васильевич
г.Павлодар Казахстан
Смерть
1993
г.Павлодар Казахстан