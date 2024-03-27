Кабакова (Смирнова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабакова (Смирнова) Антонина Ивановна

Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

25.05.1920

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабаков Федор Васильевич

г.Павлодар Казахстан
Рождение ребёнка
29.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабаков Федор Васильевич

г.Павлодар Казахстан
Смерть
1993
г.Павлодар Казахстан
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