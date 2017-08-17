Трифонов Даниил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонов Даниил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1994 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2017

Отец: Трифонов Сергей Витальевич

Мать: Трифонова Вера

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