Чашкин Назар Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1824
Дата смерти10.01.1905
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1824
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1850
Мать ребёнка: Чашкина Аксинья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чашкина Аксинья Егоровна
Смерть
10.01.1905