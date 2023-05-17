Чашкин Назар Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧашкин Назар Иванович

Чашкин Назар Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1824

Дата смерти

10.01.1905

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1824

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1850

Сын: Чашкин Егор Назарович

Мать ребёнка: Чашкина Аксинья Егоровна

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чашкина Аксинья Егоровна

Смерть
10.01.1905
Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область