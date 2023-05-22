Ефремов Исаак Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Исаак Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

07.10.1755

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Ефремов Филипп Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Ефремов Маркел Исааков

Мать ребёнка: Погудина Федосия Тимофеева

Рождение ребёнка
1726 ст.

Сын: Ефремов Варлаам Исааков

Мать ребёнка: Погудина Федосия Тимофеева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Ефремов Мартын Исааков

Мать ребёнка: Погудина Федосия Тимофеева

Смерть
07.10.1755