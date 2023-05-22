Ефремов Исаак Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смерти07.10.1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Ефремов Филипп Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Мать ребёнка: Погудина Федосия Тимофеева
Рождение ребёнка
1726 ст.
Мать ребёнка: Погудина Федосия Тимофеева
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Погудина Федосия Тимофеева
Смерть
07.10.1755