Куденека Евдокия Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Куденека Василий Феодосов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ксения Васильева
Отец ребёнка: Куденека Василий Феодосов
Рождение ребёнка
24.10.1842
Сын: Куденека Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Куденека Василий Феодосов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Куденека Василий Феодосов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно