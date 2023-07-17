Куденека Евдокия Евсеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куденека Евдокия Евсеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Куденека Архип Васильев

Отец ребёнка: Куденека Василий Феодосов

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ксения Васильева

Отец ребёнка: Куденека Василий Феодосов

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.10.1842

Сын: Куденека Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Куденека Василий Феодосов

Пятовск, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Куденека Ареф Васильев

Отец ребёнка: Куденека Василий Феодосов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куденека Василий Феодосов

Смерть
Неизвестно