Дулесова Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.2006
Сын: Дулесов Александр Игоревич
Отец ребёнка: Дулесов Игорь Алексеевич
Рождение ребёнка
02.06.2010
Дочь: Дулесова Анастасия Игоревна
Отец ребёнка: Дулесов Игорь Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно