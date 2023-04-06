Дулесова Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дулесова Ирина Николаевна

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Место рождения

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

Дата рождения

17.07.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.2006

Сын: Дулесов Александр Игоревич

Отец ребёнка: Дулесов Игорь Алексеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.2010

Дочь: Дулесова Анастасия Игоревна

Отец ребёнка: Дулесов Игорь Алексеевич

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дулесов Игорь Алексеевич

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