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Воробьев Дмитрий Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1982

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1982

Отец: Воробьев Олег Александрович

Мать: Воробьева Наталья Александровна

Рождение ребёнка
13.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чита, город Чита, Забайкальский край
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