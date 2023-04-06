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Астраханцов Ерофей Савин

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Место рождения

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Астраханцов Сава (Савелий) Михайлов

Мать: Астраханцова Федосья Михайлова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Астраханцов Алексей Ерофеев

Мать ребёнка: Астраханцова Парасковья Абрамова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Астраханцов Климент (Климонт) Ерофеев

Мать ребёнка: Астраханцова Парасковья Абрамова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Васса Ерофеева

Мать ребёнка: Астраханцова Парасковья Абрамова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Астраханцов Григорий Ерофеев

Мать ребёнка: Астраханцова Парасковья Абрамова

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Парасковья Абрамова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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