Астраханцов Ерофей Савин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Астраханцов Алексей Ерофеев
Мать ребёнка: Астраханцова Парасковья Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Астраханцов Климент (Климонт) Ерофеев
Мать ребёнка: Астраханцова Парасковья Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Васса Ерофеева
Мать ребёнка: Астраханцова Парасковья Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Астраханцов Григорий Ерофеев
Мать ребёнка: Астраханцова Парасковья Абрамова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795