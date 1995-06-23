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Лекомцев Леонид Васильевич

Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

28.05.1930

Дата смерти

23.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лекомцев Николай Леонидович

Мать ребёнка: Лекомцева Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лекомцева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
21.05.1958

Дочь: Вершинина Наталья Леонидовна

Мать ребёнка: Лекомцева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
13.03.1963

Дочь: Асанова Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Лекомцева Анастасия Александровна

Смерть
23.06.1995

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