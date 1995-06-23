Лекомцев Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.05.1930
Дата смерти23.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лекомцев Николай Леонидович
Мать ребёнка: Лекомцева Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1958
Дочь: Вершинина Наталья Леонидовна
Мать ребёнка: Лекомцева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
13.03.1963
Дочь: Асанова Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Лекомцева Анастасия Александровна
Смерть
23.06.1995