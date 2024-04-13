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Мясников Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1930

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1930

Отец: не указан

Мать: Петровна, Мясникова (Петровна) Анастасия

Рождение ребёнка
20.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1958

Сын: Мясников Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1980

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