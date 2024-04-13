Мясников Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1930
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1930
Отец: не указан
Рождение ребёнка
20.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1958
Сын: Мясников Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1980