Мусихин Феодор Георгиев
Место рождениядер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Мусихин Георгий Федотов
Мать: Мусихина Татьяна Иванова
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.02.1891 ст.
Жена: Мусихина Ксения Тарасова
Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1891