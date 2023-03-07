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Мусихин Феодор Георгиев

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Место рождения

дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Мусихин Георгий Федотов

Мать: Мусихина Татьяна Иванова

дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
20.02.1891 ст.

Жена: Мусихина Ксения Тарасова

Волчье, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Мусихинская, Рохинская волость, Вятский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1891
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