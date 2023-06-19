Udikas Liso — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Udikas Liso

Место рождения

Бремерсейте

Дата рождения

30.03.1790 ст.

Дата смерти

29.11.1861 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.
1797 г.р.

Дети

1819 г.р.
1822 г.р.
1825 г.р.
1828 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.12.1818 ст.

Муж: Lahhe Jurri

Рождение ребёнка
23.08.1819 ст.

Сын: Lahhe Mihkel

Отец ребёнка: Lahhe Jurri

Рождение ребёнка
15.08.1822 ст.

Дочь: Lahhe Rino

Отец ребёнка: Lahhe Jurri

Рождение ребёнка
30.05.1825 ст.

Сын: Lahhe Jaak

Отец ребёнка: Lahhe Jurri

Бракосочетание
06.11.1827

Муж: Udikas Jaan

Рождение ребёнка
16.08.1828 ст.

Сын: Udikas Jürri

Отец ребёнка: Udikas Jaan

Смерть
29.11.1861 ст.