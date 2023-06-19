Udikas Liso
Место рождения
Дата рождения30.03.1790 ст.
Дата смерти29.11.1861 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.12.1818 ст.
Муж: Lahhe Jurri
Рождение ребёнка
23.08.1819 ст.
Сын: Lahhe Mihkel
Отец ребёнка: Lahhe Jurri
Рождение ребёнка
15.08.1822 ст.
Дочь: Lahhe Rino
Отец ребёнка: Lahhe Jurri
Рождение ребёнка
30.05.1825 ст.
Сын: Lahhe Jaak
Отец ребёнка: Lahhe Jurri
Бракосочетание
06.11.1827
Муж: Udikas Jaan
Рождение ребёнка
16.08.1828 ст.
Сын: Udikas Jürri
Отец ребёнка: Udikas Jaan
Смерть
29.11.1861 ст.