Полянская (Смагина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянская (Смагина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
04.11.1907

Муж: Полянский Матвей Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Поручители по жениху: Иван Николаевич Полянский, Семен Илларионович Полянский. По невесте: Иван и Тимофей Григорьевы Смагины. Ему 25л (билетный), ей 21
Рождение ребёнка
24.01.1910

Дочь: (Полянская) Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Полянский Матвей Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: Гаврил Николаевич Полянский, крестьянин, Феодосья Григорьевна Федоринова, девица. Источник: ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7540
Рождение ребёнка
26.05.1911

Дочь: (Полянская) Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Полянский Матвей Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: Филипп Иванович Полянский из Ранино Источник: ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7602
Рождение ребёнка
19.11.1914

Сын: Полянский Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Полянский Матвей Николаевич

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Восприемники: Филипп Иванович Полянский из Ранино, Дарья Гавриловна Мишукова, жена Михаила Филипповича Мишукова. Источник: ГАТО, в. 1049, оп. 3, д. 7768
Смерть
Неизвестно

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