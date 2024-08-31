Полянская (Смагина) Татьяна Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1907
Поручители по жениху: Иван Николаевич Полянский, Семен Илларионович Полянский. По невесте: Иван и Тимофей Григорьевы Смагины. Ему 25л (билетный), ей 21
Рождение ребёнка
24.01.1910
Дочь: (Полянская) Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Полянский Матвей Николаевич
Восприемники: Гаврил Николаевич Полянский, крестьянин, Феодосья Григорьевна Федоринова, девица. Источник: ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7540
Рождение ребёнка
26.05.1911
Дочь: (Полянская) Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Полянский Матвей Николаевич
Восприемники: Филипп Иванович Полянский из Ранино Источник: ГАТО, ф. 1049, оп. 3, д. 7602
Рождение ребёнка
19.11.1914
Сын: Полянский Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Полянский Матвей Николаевич
Восприемники: Филипп Иванович Полянский из Ранино, Дарья Гавриловна Мишукова, жена Михаила Филипповича Мишукова. Источник: ГАТО, в. 1049, оп. 3, д. 7768
Смерть
Неизвестно