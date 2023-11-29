Ликеров Абдурахман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ликеров Абдурахман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1921

Сын: Ликеров Исабай Абдурахманович

Мать ребёнка: не указана

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ликеров Муса Абдурахманович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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